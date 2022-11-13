Матч УПЛ "Шахтар" – "Зоря" розпочався з кавуном замість м'яча

Таким чином на грі відзначили звільнення Херсона.

Матч УПЛ
Арбуз замінив м'яч перед стартом матчу УПЛ
© ФК Шахтер

Рефері матчу УПЛ 13-го між донецьким "Шахтарем" та луганською "Зорею" Катерина Монзуль вивела команди на поле з кавуном замість м'яча.

У такий спосіб учасники поєдинку відзначили звільнення Херсона. Кавун лежав на місці, де зазвичай на суддівську бригаду чекає м'яч. Монзуль взяла його та вийшла на поле.

Окрім того, символ Херсона з'явився на табло "Арени Львів" перед стартом гри замість рахунку.

Фото – ФК "Шахтар".

Матч завершився без переможця з рахунком 2:2.

Нагадаємо, 11 листопада головне управління розвідки Міноборони України та президент України Володимир Зеленський підтвердили, що Збройні сили України увійшли до Херсона.


Данило Слесь, ZN.ua





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