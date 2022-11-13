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2022-11-13
ЧС-2022 з футболу: всі групи, положення команд
Мундіаль уперше пройде не влітку.
Турнір прийме Катар© fifa.com
З 20 листопада по 18 грудня проходитиме фінальна частина чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі.
Це буде останній Мундіаль в історії, у фінальній частині якого виступатимуть 32 команди. Вже на ЧС-2026 у Канаді, Мексиці та США зіграють 48 збірних.
Команди були розділені на вісім груп, а до плей-офф вийдуть ті збірні, яким вдасться зайняти перші два місця у своєму квартеті.
Груповий етап завершиться 2 грудня, а вже наступного дня стартує 1/8 фіналу плей-офф.
Фінальна гра пройде 18 грудня, а днем раніше буде розіграно третє місце.
Зазначимо, що збірна України вийшла у фінал відбіркового турніру на чемпіонат світу, але там підопічні Олександра Петракова програли Уельсу – 0:1.
Олексій Леонічев, ZN.ua