ЧС-2022 з футболу: всі групи, положення команд

Мундіаль уперше пройде не влітку.

ЧС-2022 з футболу: всі групи, положення команд
Турнір прийме Катар
© fifa.com

З 20 листопада по 18 грудня проходитиме фінальна частина чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі.

Це буде останній Мундіаль в історії, у фінальній частині якого виступатимуть 32 команди. Вже на ЧС-2026 у Канаді, Мексиці та США зіграють 48 збірних.

Команди були розділені на вісім груп, а до плей-офф вийдуть ті збірні, яким вдасться зайняти перші два місця у своєму квартеті.

Груповий етап завершиться 2 грудня, а вже наступного дня стартує 1/8 фіналу плей-офф.

Фінальна гра пройде 18 грудня, а днем раніше буде розіграно третє місце.

Зазначимо, що збірна України вийшла у фінал відбіркового турніру на чемпіонат світу, але там підопічні Олександра Петракова програли Уельсу – 0:1.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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