Українка стала чемпіонкою світу з кікбоксингу

Українка Софія Подвальна здобула золоту нагороду чемпіонату світу з кікбоксингу за версією ISKA, що триває у Туреччині.

У фіналі змагань у ваговій категорії до 55 кг Софія здолала представницю Португалії.

"Хотілося не лише видобути призове місце, а й зробити так, щоб у такий складний для нашої країни час державний гімн України звучав на міжнародній арені. А український прапор було піднято на найвищому п'єдесталі", - зазначила спортсменка.

Зазначимо, що свою перемогу чемпіонка присвятила брату Владиславу Недильку, який у перші дні повномасштабного вторгнення загинув у бою під Лисичанськом.

"Він завжди вірив у мене і пишався моїми успіхами у спорті", - повідомила Софія.