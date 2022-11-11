ЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію року

З 20 листопада по 18 грудня проходитиме фінальна частина чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі. ZN.UA пропонує ознайомитися з головними фактами про майбутнє свято футболу.

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Традиційно чемпіонат світу з футболу відбувається влітку, але не цього разу. У цей час року температура в Катарі перевищує 40 градусів, тому було обрано незвичайний осінньо-зимовий формат.

Талісман турніру Лаїб – біла хустка-гутра, що літає, чиє ім'я перекладається як "фантастично обдарований гравець"

Але навіть зараз у Катарі понад 30 градусів спеки, тож на стадіонах працюватимуть системи охолодження.

Усього матчі турніру прийматимуть вісім стадіонів у п'яти містах, що є найменшою кількістю арен на турнірі з ЧС-1978 в Аргентині, де було задіяно шість стадіонів у п'яти містах.

Рекордсменом у Катарі стане арена "Лусаїл Айконік", на якій зіграють 10 із 64 матчів, включно з фіналом. Трибуни цієї чаші вміщують 80 тисяч глядачів.

Стадіон "Лусаїл Айконік", фото – qatar2022.qa

Унікальною буде ситуація із близькістю стадіонів. На сім із них можна буде дістатися метро столиці Катару – Дохи. При цьому і восьмий стадіон "Аль-Байт" розташований всього в 50 км від центру міста.