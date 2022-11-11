ЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію року

Збірної України на турнірі не буде.

ЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію року
ЧС стартує 20 листопада

З 20 листопада по 18 грудня проходитиме фінальна частина чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі. ZN.UA пропонує ознайомитися з головними фактами про майбутнє свято футболу.

Вперше на Близькому Сході

Традиційно чемпіонат світу з футболу відбувається влітку, але не цього разу. У цей час року температура в Катарі перевищує 40 градусів, тому було обрано незвичайний осінньо-зимовий формат.

Талісман турніру Лаїб – біла хустка-гутра, що літає, чиє ім'я перекладається як "фантастично обдарований гравець"

Але навіть зараз у Катарі понад 30 градусів спеки, тож на стадіонах працюватимуть системи охолодження.

Усього матчі турніру прийматимуть вісім стадіонів у п'яти містах, що є найменшою кількістю арен на турнірі з ЧС-1978 в Аргентині, де було задіяно шість стадіонів у п'яти містах.

Рекордсменом у Катарі стане арена "Лусаїл Айконік", на якій зіграють 10 із 64 матчів, включно з фіналом. Трибуни цієї чаші вміщують 80 тисяч глядачів.

Стадіон "Лусаїл Айконік", фото – qatar2022.qa

Унікальною буде ситуація із близькістю стадіонів. На сім із них можна буде дістатися метро столиці Катару – Дохи. При цьому і восьмий стадіон "Аль-Байт" розташований всього в 50 км від центру міста.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Матч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилученьМатч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилучень
"Мілан" вніс велику суму: Шевченко повідомив про початок відновлення стадіону в Ірпені"Мілан" вніс велику суму: Шевченко повідомив про початок відновлення стадіону в Ірпені
Один із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продажОдин із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продаж
Український футболіст "Шахтаря" став найшвидшим гравцем групового етапу Ліги чемпіонівУкраїнський футболіст "Шахтаря" став найшвидшим гравцем групового етапу Ліги чемпіонів
Стало відомо, скільки заробили "Шахтар" та "Динамо" у поточному єврокубковому сезоніСтало відомо, скільки заробили "Шахтар" та "Динамо" у поточному єврокубковому сезоні
Блок рекламы


Похожие новости
ФІФА заборонила Данії виступити на захист прав людини на ЧС-2022 у КатаріФІФА заборонила Данії виступити на захист прав людини на ЧС-2022 у Катарі
Один із найкращих футболістів світу пропустить Мундіаль у Катарі через травмуОдин із найкращих футболістів світу пропустить Мундіаль у Катарі через травму
Україна вирішила бойкотувати ЧС-2022 за снукером через допуск росіянУкраїна вирішила бойкотувати ЧС-2022 за снукером через допуск росіян
Одну зі збірних можуть виключити зі складу учасників ЧС-2022Одну зі збірних можуть виключити зі складу учасників ЧС-2022
Стало відомо, скільки заробили "Шахтар" та "Динамо" у поточному єврокубковому сезоніСтало відомо, скільки заробили "Шахтар" та "Динамо" у поточному єврокубковому сезоні
"Динамо" програло "Фенербахче" у своєму останньому єврокубковому матчі сезону"Динамо" програло "Фенербахче" у своєму останньому єврокубковому матчі сезону
У ФІФА перед стартом ЧС-2022 попросили не втягувати у спорт політикуУ ФІФА перед стартом ЧС-2022 попросили не втягувати у спорт політику
"Динамо" показало найгірший результат у єврокубках за останні 17 років"Динамо" показало найгірший результат у єврокубках за останні 17 років
Визначилися потенційні суперники "Шахтаря" та "Дніпра-1" у плей-офф єврокубківВизначилися потенційні суперники "Шахтаря" та "Дніпра-1" у плей-офф єврокубків
Стали відомі транслятори матчів ЧС-2022 в УкраїніСтали відомі транслятори матчів ЧС-2022 в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости