Український боєць проведе бій проти легенди UFC

Український боєць Ігор Потеря проведе поєдинок у октагоні UFC проти колишнього чемпіона світу у напівважкій вазі Маурісіо Руа.

Бій за участю 26-річного українського боксера пройде 22 січня 2023 року в рамках турніру UFC 283 у Ріо-де-Жанейро

Потеря дебютував у UFC у липні цього року з поразки технічним нокаутом від румуна Ніколає Негумеряну.

ЗМІ повідомляли про те, що поєдинок з Ігорем Потерею (19-3) може стати останнім у кар'єрі 41-річного Маурісіо Руа (27-13-1).

За останні два роки він програв за очками американцю Овінсу Сен-Пре та нокаутом шотландцю Полу Крейгу.

UFC 283 стане першим турніром провідного бійцівського чемпіонату у Бразилії.

Потеря отримав контракт із UFC після того, як у вересні минулого року у першому раунді переміг поляка Лукаша Судольські на турнірі Contender Series.

Також Ігор Потеря є чемпіоном українського промоушену WWFC у напівважкому дивізіоні. У MMA має 19 перемог при трьох поразках.