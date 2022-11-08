Український боєць проведе бій проти легенди UFC
Поєдинок пройде у Бразилії.
Український боєць Ігор Потеря проведе поєдинок у октагоні UFC проти колишнього чемпіона світу у напівважкій вазі Маурісіо Руа.
Бій за участю 26-річного українського боксера пройде 22 січня 2023 року в рамках турніру UFC 283 у Ріо-де-Жанейро
Потеря дебютував у UFC у липні цього року з поразки технічним нокаутом від румуна Ніколає Негумеряну.
ЗМІ повідомляли про те, що поєдинок з Ігорем Потерею (19-3) може стати останнім у кар'єрі 41-річного Маурісіо Руа (27-13-1).
За останні два роки він програв за очками американцю Овінсу Сен-Пре та нокаутом шотландцю Полу Крейгу.
UFC 283 стане першим турніром провідного бійцівського чемпіонату у Бразилії.
Потеря отримав контракт із UFC після того, як у вересні минулого року у першому раунді переміг поляка Лукаша Судольські на турнірі Contender Series.
Також Ігор Потеря є чемпіоном українського промоушену WWFC у напівважкому дивізіоні. У MMA має 19 перемог при трьох поразках.