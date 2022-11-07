Українська тенісистка вийшла у півфінал парного Підсумкового турніру WTA

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латишкою Оленою Остапенко вийшли до півфіналу Підсумкового турніру WTA.

Пара програла перші два поєдинки, а у третьому турі обіграла казахстансько-бразильський дует Анна Даниліна/Беатріс Аддад Майя - 6:7, 6:4, 10:8

Тенісистки провели на корті 2 години 5 хвилин. За цей час Кіченок і Остапенко припустилися шести подвійних помилок, здійснили дві подачі навиліт і реалізували 3 з 5 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що Кіченок та Остапенко отримали шанс на вихід у півфінал з другого місця завдяки поразці тандему Габріела Дабровскі/Джуліана Олмос у матчі з парою Вероніка Кудерметова/Елізе Мертенс.

У півфіналі українсько-латвійська пара гратиме проти лідерів посіву та чинних чемпіонок змагань – чеської пари Барбори Крейчикової та Катерини Синякової.

Зазначимо, що Людмила стала першою тенісисткою за часів незалежності України, якій удалося пробитися на парний Підсумковий турнір WTA. Це була перша в історії України перемога на парному Підсумковому турнірі WTA.