"Дніпро-1" програв АЗ у матчі Ліги конференцій
Команди вийшли у плей-офф турніру.
У четвер, 3 листопада, "Дніпро-1" провів на виїзді матч шостого туру групового раунду Ліги конференцій проти нідерландського АЗ.
Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 2:1, а перемогу нідерландці вирвали наприкінці зустрічі. Голом у складі дніпрян відзначився Артем Довбик.
АЗ – "Дніпро-1" – 2:1
Голи: Одгорд, 8, Павлідіс, 87 – Довбик, 40.
"Дніпро-1": Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло, Бабенко, Пихаленок, Рубчинський (Когут, 86), Амаш, Назаренко (Кононов, 89), Довбик.
АЗ: Верхюлст, Хаціадіакіс, Беукема, Деккер (Павлідіс, 46), Керкез, Рейндерс (Коопмейнерс, 89), Д. де Віт, Класі (Базур, 89), Сугавара, Одгар (Лахто, 64), Карлссон (ван Бредер) 64).
Попередження: де Віт – Бузанелло.
Зазначимо, що обидві команди вже гарантували собі вихід у плей-офф турніру, а за підсумками цього поєдинку АЗ посів перше місце у групі та зіграє у 1/8 фіналу, а "Дніпро-1" з другого місця виступить у 1/16 фіналу. Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада.
Ліга конференцій проводиться лише другий сезон, а у дебютному розіграші турніру УЄФА перемогу здобула італійська "Рома".