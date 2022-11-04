"Дніпро-1" програв АЗ у матчі Ліги конференцій

У четвер, 3 листопада, "Дніпро-1" провів на виїзді матч шостого туру групового раунду Ліги конференцій проти нідерландського АЗ.

Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 2:1, а перемогу нідерландці вирвали наприкінці зустрічі. Голом у складі дніпрян відзначився Артем Довбик.

АЗ – "Дніпро-1" – 2:1

Голи: Одгорд, 8, Павлідіс, 87 – Довбик, 40.

"Дніпро-1": Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло, Бабенко, Пихаленок, Рубчинський (Когут, 86), Амаш, Назаренко (Кононов, 89), Довбик.

АЗ: Верхюлст, Хаціадіакіс, Беукема, Деккер (Павлідіс, 46), Керкез, Рейндерс (Коопмейнерс, 89), Д. де Віт, Класі (Базур, 89), Сугавара, Одгар (Лахто, 64), Карлссон (ван Бредер) 64).

Попередження: де Віт – Бузанелло.

Зазначимо, що обидві команди вже гарантували собі вихід у плей-офф турніру, а за підсумками цього поєдинку АЗ посів перше місце у групі та зіграє у 1/8 фіналу, а "Дніпро-1" з другого місця виступить у 1/16 фіналу. Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада.

Ліга конференцій проводиться лише другий сезон, а у дебютному розіграші турніру УЄФА перемогу здобула італійська "Рома".