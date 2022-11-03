Футболісти "Шахтаря" прокоментували виліт із Ліги чемпіонів

Футболісти "Шахтаря" Тарас Степаненко та Георгій Судаков прокоментували поразку від "Лейпцига" (0:4) та виліт із Ліги чемпіонів.

"Звичайно, хотілося вийти до Ліги чемпіонів. Готувалися до цього матчу. Десь були прикрі помилки на початку не дали нам показати свій футбол і нашу найкращу гру.

Але Ліга Європи – теж непоганий результат з огляду на те, що перед початком ЛЧ ніхто в нас не вірив і не розраховував. Тому що є – то є. Помилки? Не думаю, що мандраж. Пресинг – це норма у Лізі чемпіонів, він завжди є. Потрібно грати", - сказав Судаков.

"Німці грали на своїх сильних сторонах, вичікували помилки і тікали у швидкі контратаки. Ті голи, які вони забили, нам показували на теорії, вони після перехоплення дуже грамотно грають уперед, дуже швидкі гравці.

Ми вийшли в євровесну, звичайно, хотіли зачепитися за Лігу чемпіонів, але... Тренер подякував цій кампанії, сказав, що треба готуватися до дуже важливих матчів у чемпіонаті", - сказав Степаненко.

"Шахтар" завершив груповий етап ЛЧ на третьому місці у групі, набравши шість очок. Донеччани продовжать боротьбу у стикових матчах (1/16 фіналу) Ліги Європи. "Реал" та "Лейпциг" вирушили до плей-офф ЛЧ, а "Селтік" завершив єврокубкову кампанію на останньому місці квартету F.