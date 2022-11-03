Футболісти "Шахтаря" прокоментували виліт із Ліги чемпіонів

Донеччани зіграють у ЛЄ.

Футболісти
"Шахтар" посів третє місце у групі
© ФК Шахтер

Футболісти "Шахтаря" Тарас Степаненко та Георгій Судаков прокоментували поразку від "Лейпцига" (0:4) та виліт із Ліги чемпіонів.

"Звичайно, хотілося вийти до Ліги чемпіонів. Готувалися до цього матчу. Десь були прикрі помилки на початку не дали нам показати свій футбол і нашу найкращу гру.

Але Ліга Європи – теж непоганий результат з огляду на те, що перед початком ЛЧ ніхто в нас не вірив і не розраховував. Тому що є – то є. Помилки? Не думаю, що мандраж. Пресинг – це норма у Лізі чемпіонів, він завжди є. Потрібно грати", - сказав Судаков.

"Німці грали на своїх сильних сторонах, вичікували помилки і тікали у швидкі контратаки. Ті голи, які вони забили, нам показували на теорії, вони після перехоплення дуже грамотно грають уперед, дуже швидкі гравці.

Ми вийшли в євровесну, звичайно, хотіли зачепитися за Лігу чемпіонів, але... Тренер подякував цій кампанії, сказав, що треба готуватися до дуже важливих матчів у чемпіонаті", - сказав Степаненко.

"Шахтар" завершив груповий етап ЛЧ на третьому місці у групі, набравши шість очок. Донеччани продовжать боротьбу у стикових матчах (1/16 фіналу) Ліги Європи. "Реал" та "Лейпциг" вирушили до плей-офф ЛЧ, а "Селтік" завершив єврокубкову кампанію на останньому місці квартету F.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Бубка залишить пост президента НОК України – ЗМІБубка залишить пост президента НОК України – ЗМІ
Українські легкоатлети отримали медалі після дискваліфікації росіян за допінгУкраїнські легкоатлети отримали медалі після дискваліфікації росіян за допінг
"Динамо" зіграло внічию з кіпріотами та вилетіло з єврокубків"Динамо" зіграло внічию з кіпріотами та вилетіло з єврокубків
"Дніпро-1" вийшов у плей-офф Ліги конференцій"Дніпро-1" вийшов у плей-офф Ліги конференцій
Реванш Усик - Джошуа визнано боєм року за версією WBOРеванш Усик - Джошуа визнано боєм року за версією WBO
Блок рекламы


Похожие новости
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонівВизначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
"Шахтар" розгромно програв "Лейпцигу" і вийшов у плей-офф Ліги Європи"Шахтар" розгромно програв "Лейпцигу" і вийшов у плей-офф Ліги Європи
"Мої пацани – герої": Йовічевіч підбив підсумок виступу "Шахтаря" у Лізі чемпіонів"Мої пацани – герої": Йовічевіч підбив підсумок виступу "Шахтаря" у Лізі чемпіонів
Ліга чемпіонів: усі результати дня 2 листопадаЛіга чемпіонів: усі результати дня 2 листопада
Ліга чемпіонів: усі результати дня 1 листопадаЛіга чемпіонів: усі результати дня 1 листопада
"Шахтар" втратив лідера перед вирішальним матчем у Лізі чемпіонів"Шахтар" втратив лідера перед вирішальним матчем у Лізі чемпіонів
Скаути відвідали матч Ліги чемпіонів: Мудрик став трансферною ціллю топ-клубу АПЛСкаути відвідали матч Ліги чемпіонів: Мудрик став трансферною ціллю топ-клубу АПЛ
"Дніпро-1" вийшов у плей-офф Ліги конференцій"Дніпро-1" вийшов у плей-офф Ліги конференцій
Український голкіпер лідирує у Лізі чемпіонів за кількістю відбитих ударівУкраїнський голкіпер лідирує у Лізі чемпіонів за кількістю відбитих ударів
Голкіпер "Порту" встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонівГолкіпер "Порту" встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонів
Последние новости
Подгружаем последние новости