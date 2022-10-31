УАФ закликала ФІФА та УЄФА виключити Росію з організацій

Виконком Української асоціації футболу за підсумками засідання ухвалив рішення звернутися до ФІФА та УЄФА щодо санкцій проти Росії та Ірану.

Про це повідомила прес-служба організації.

В УАФ вирішили звернутися до ФІФА та УЄФА із закликом застосувати щодо Російського футбольного союзу (РФС) найжорсткіші санкції після заяви про плани інтегрувати клуби та федерації окупованих територій України до російських змагань.

УАФ закликала виключити Росію зі складу членів ФІФА та УЄФА.

Також керівництво українського футболу наголосило на порушенні прав людини в Ірані, а також можливу військову підтримку Росії, яка продовжує війну в Україні. УАФ планує звернутися до ФІФА із пропозицією розглянути питання про виключення збірної Ірану зі списку учасників чемпіонату світу-2022 у Катарі.