Ломаченко рішенням суддів переміг Ортіса у США

Українець здобув важку перемогу.

Ломаченко рішенням суддів переміг Ортіса у США
Боксери провели усі 12 раундів
© Top Rank

У неділю, 30 жовтня, відбувся бій колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка проти американського легковаговика Джемейна Ортіса.

26-річний американець дав справжній бій українцю, пройшовши всю дистанцію поєдинку у 12 раундів.

Першу половину бою молодий Ортіс виглядав навіть трохи кращим, проте починаючи з сьомого раунду Ломаченко став більше і методично потрапляти у свого суперника, забравши чемпіонські раунди і здобувши важку перемогу одноголосним рішенням суддів - 115-113, 116-111, 117-111.

Поєдинок став головною подією вечора боксу у Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден".

На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів третій поспіль бій без поясів.

34-річний Василь Ломаченко після початку повномасштабного військового вторгнення Росії вступив у тероборону Білгород-Дністровського на Одещині. Український боксер довгий час не залишав країну та відмовився від бою за звання абсолютного чемпіона світу.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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