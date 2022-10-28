Після бою з Ортісом я повернуся до України – Ломаченко

Спортсмен проведе перший бій за 10 місяців.

Після бою з Ортісом я повернуся до України – Ломаченко
Ломаченко проведе бій у США
© Sky Sports

Український легковаговик Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) розповів про плани після бою з Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 КО).

"Я сфокусований на своїй роботі, на своєму боксі. Ти не можеш перестати думати про свою країну, це завжди в твоїй голові, але зараз я зосереджений, тому що маю бути таким, адже я - спортсмен. Звичайно, після бою я повернуся в Україну, щоби підтримувати нашу країну", – сказав Ломаченко.

Поєдинок Ломаченка – Ортіс стане головною подією вечора боксу 30 жовтня у Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден".

34-річний Василь Ломаченко після початку повномасштабного військового вторгнення Росії вступив у тероборону Білгород-Дністровського на Одещині. Український боксер не залишав країну та відмовився від бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Ломаченко у своєму останньому поєдинку у грудні минулого року переміг Річарда Коммі у Нью-Йорку одноголосним рішенням суддів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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