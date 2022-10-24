"Я тут не потрібен": боксер залишив Україну і зробив заяву

Василь Ломаченко

Боксер Василь Ломаченко пояснив, чому покинув Україну під час війни.

Про зроблений вибір дворазовий олімпійський чемпіон розповів у документальному фільмі Battle Lines: Lomachenko.

«Коли ситуація в Україні почала змінюватися, я розумів, що вже тут нічим не допоможу, що я тут не потрібен, бо у нас справи пішли набагато краще.

Тепер маю велику мотивацію. Вона більша, ніж перед поєдинком з Теофімо Лопесом. Я вірю, якщо Бог дав мені ще один шанс, то я ним скористаюся", — сказав Василь.

Василь Ломаченко

Також українець заявив, що у разі його перемоги над Джейноном Ортісом він, можливо, знову матиме шанс провести бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Ломаченко на професійному ринзі провів 18 боїв, здобув 16 перемог і зазнав двох поразок.

На рахунку Ортіса 17 поєдинків за кар'єру. Він здобув 16 перемог, один бій за його участю завершився нічиєю.

Василь Ломаченко


Алексей Ионов, politeka.net





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