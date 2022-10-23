УЄФА компенсував Росії витрати за фінал Ліги чемпіонів, відібраний у окупантів

Усі витрати повернули РФ.

УЄФА компенсував Росії витрати за фінал Ліги чемпіонів, відібраний у окупантів
Фінал у Росії не відбувся
© uefa.com

УЄФА виплатив компенсації російському оргкомітету фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Про це повідомив генеральний директор оргкомітету з підготовки фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 у Санкт-Петербурзі Олексій Сорокін:

"Усі компенсації з боку УЄФА виплачені всім підрядним організаціям. Питання закрите. УЄФА нічого не винне тепер. Жодних труднощів не було, просто довго обговорювалася сума. Це були нормальні, робочі обговорення", - сказав Сорокін.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі мав пройти 28 травня 2022 року на стадіоні "Газпром Арена", проте через повномасштабне вторгнення Росії в Україну був перенесений до Парижа.

У вирішальному матчі минулого розіграшу ЛЧ мадридський "Реал" обіграв мінімально англійський "Ліверпуль" з рахунком 1:0.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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