УЄФА компенсував Росії витрати за фінал Ліги чемпіонів, відібраний у окупантів

УЄФА виплатив компенсації російському оргкомітету фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Про це повідомив генеральний директор оргкомітету з підготовки фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 у Санкт-Петербурзі Олексій Сорокін:

"Усі компенсації з боку УЄФА виплачені всім підрядним організаціям. Питання закрите. УЄФА нічого не винне тепер. Жодних труднощів не було, просто довго обговорювалася сума. Це були нормальні, робочі обговорення", - сказав Сорокін.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі мав пройти 28 травня 2022 року на стадіоні "Газпром Арена", проте через повномасштабне вторгнення Росії в Україну був перенесений до Парижа.

У вирішальному матчі минулого розіграшу ЛЧ мадридський "Реал" обіграв мінімально англійський "Ліверпуль" з рахунком 1:0.