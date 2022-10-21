Україна здобула друге золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби

Українці Юлія Коростильова та Максим Городинець стали чемпіонами світу зі стрільби з малокаліберного пістолета.

Коростильова та Городинець показали найкращий результат у швидкострільній стрільбі з 25 м у виступах змішаних команд.

У фіналі українці перемогли збірну Індії – 16.14. У вирішальній серії Коростильова та Городинець закрили 7 мішеней проти 6 у суперників.

Загалом збірна України здобула вже 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові нагороди. У медальному заліку українці піднялися на четвертий рядок.

Чемпіонат світу-2022 з кульової стрільби проходить у Каїрі з 12 по 25 жовтня.