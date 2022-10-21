Український боксер проведе титульний бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі – Чісора

Денис Берінчик вийде на ринг у Лондоні.

Український боксер проведе титульний бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі – Чісора
Берінчик повернеться на ринг у грудні
© K2 Promotions

Український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) проведе свій наступний бій в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі та Дерека Чісори 3 грудня у Лондоні.

Про це повідомив інсайдер Рейнальд Трансард.

Цей бій було підтверджено раніше, але планувалося, що він пройде 26 листопада.

34-річний Берінчик вийде на ринг проти володаря титулу EBU Івана Менді (47-5-1, 22 КО). Француз сенегальського походження свій минулий поєдинок провів у квітні, коли переміг італійця Джанлуку Челью.

Денис Берінчик минулого разу боксував у грудні 2021 року у Броварах та одноголосним рішенням суддів розібрався з Ісою Чанієвим із РФ.


Данило Слесь, ZN.ua





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