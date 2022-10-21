Український боксер проведе титульний бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі – Чісора

Український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) проведе свій наступний бій в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі та Дерека Чісори 3 грудня у Лондоні.

Про це повідомив інсайдер Рейнальд Трансард.

Цей бій було підтверджено раніше, але планувалося, що він пройде 26 листопада.

34-річний Берінчик вийде на ринг проти володаря титулу EBU Івана Менді (47-5-1, 22 КО). Француз сенегальського походження свій минулий поєдинок провів у квітні, коли переміг італійця Джанлуку Челью.