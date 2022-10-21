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2022-10-21
Український боксер проведе титульний бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі – Чісора
Денис Берінчик вийде на ринг у Лондоні.
Берінчик повернеться на ринг у грудні© K2 Promotions
Український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) проведе свій наступний бій в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі та Дерека Чісори 3 грудня у Лондоні.
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Цей бій було підтверджено раніше, але планувалося, що він пройде 26 листопада.
34-річний Берінчик вийде на ринг проти володаря титулу EBU Івана Менді (47-5-1, 22 КО). Француз сенегальського походження свій минулий поєдинок провів у квітні, коли переміг італійця Джанлуку Челью.
Денис Берінчик минулого разу боксував у грудні 2021 року у Броварах та одноголосним рішенням суддів розібрався з Ісою Чанієвим із РФ.
Данило Слесь, ZN.ua