Чемпіон світу Ф'юрі проведе бій проти колишнього суперника Усика
Британський боксер анонсував свій наступний поєдинок.
Британський чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) оголосив про проведення бою проти співвітчизника Дерека Чісори (33-12, 23 KO).
Постер поєдинку чемпіон
Для боксерів це вже третя зустріч на ринзі. 2011-го року Ф'юрі переміг одноголосним рішенням суддів, а 2014-го кут Чісори відмовився продовжувати бій після десятого раунду.
Ф'юрі володіє єдиним чемпіонським поясом, якого не вистачає українцю Олександру Усику для звання абсолютного чемпіона світу. Поєдинок головних зірок дивізіону може відбутися наступного року.
Усик зустрічався на ринзі з Чісорою у 2020-му році і зумів перемогти одноголосним рішенням суддів.