УПЛ скасувала вже другий матч наступного туру

Українська Прем'єр-ліга внесла корективи до розкладу сьомого туру.

Про це повідомив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі Fanday.net :

"Матч "Зоря" – "Колос" перенесено на невизначений термін. "Металіст 1925" прийме "Львів" у Ковалівці, а не на НСК "Олімпійський". Також змінено час початку матчу. Він розпочнеться о 13:00, а не о 17:00, як планувалося раніше. Наразі у Києві є заборона на проведення матчів".

Раніше на 2 грудня було перенесено ще один матч сьомого туру між "Чорноморцем" та "Кривбасом".