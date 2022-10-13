УПЛ скасувала вже другий матч наступного туру

"Зоря" та "Колос" не вийдуть на поле за розкладом.

УПЛ скасувала вже другий матч наступного туру
"Зоря" та "Колос" проведуть свій матч пізніше
© ФК "Заря"

Українська Прем'єр-ліга внесла корективи до розкладу сьомого туру.

Про це повідомив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі Fanday.net :

"Матч "Зоря" – "Колос" перенесено на невизначений термін. "Металіст 1925" прийме "Львів" у Ковалівці, а не на НСК "Олімпійський". Також змінено час початку матчу. Він розпочнеться о 13:00, а не о 17:00, як планувалося раніше. Наразі у Києві є заборона на проведення матчів".

Раніше на 2 грудня було перенесено ще один матч сьомого туру між "Чорноморцем" та "Кривбасом".


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Ярмоленко забив гол за "Аль-Айн" у матчі чемпіонату ОАЕЯрмоленко забив гол за "Аль-Айн" у матчі чемпіонату ОАЕ
Нідерландець Ферстаппен став дворазовим чемпіоном Формули-1Нідерландець Ферстаппен став дворазовим чемпіоном Формули-1
В УЄФА відмовилися від розширення чемпіонату ЄвропиВ УЄФА відмовилися від розширення чемпіонату Європи
Лідер "Шахтаря" зацікавив ще одного гранда світового футболуЛідер "Шахтаря" зацікавив ще одного гранда світового футболу
Воротар збірної України Лунін провів перший сухий матч за "Реал"Воротар збірної України Лунін провів перший сухий матч за "Реал"
Блок рекламы


Похожие новости
"Шахтар" заслужив перемогу у матчі з "Реалом" – Йовічевіч"Шахтар" заслужив перемогу у матчі з "Реалом" – Йовічевіч
"Шахтар" розпочав продаж віртуальних квитків на матч із "Динамо""Шахтар" розпочав продаж віртуальних квитків на матч із "Динамо"
Воротар збірної України Лунін провів перший сухий матч за "Реал"Воротар збірної України Лунін провів перший сухий матч за "Реал"
Затверджено місце проведення матчу "Шахтар" – "Динамо"Затверджено місце проведення матчу "Шахтар" – "Динамо"
Ярмоленко забив гол за "Аль-Айн" у матчі чемпіонату ОАЕЯрмоленко забив гол за "Аль-Айн" у матчі чемпіонату ОАЕ
Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів шостого туру, відео голів Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів шостого туру, відео голів
"Шахтарю" у матчі з "Реалом" не вистачило досвіду – Йовічевіч"Шахтарю" у матчі з "Реалом" не вистачило досвіду – Йовічевіч
"Дніпро-1" – "Вадуц": прогноз букмекерів, де і коли дивитись матч Ліги конференцій"Дніпро-1" – "Вадуц": прогноз букмекерів, де і коли дивитись матч Ліги конференцій
Українець Миколенко увійшов до символічної збірної туру АПЛУкраїнець Миколенко увійшов до символічної збірної туру АПЛ
Російського футболіста ізраїльського клубу не пустили до Польщі на єврокубковий матчРосійського футболіста ізраїльського клубу не пустили до Польщі на єврокубковий матч
Последние новости
Подгружаем последние новости