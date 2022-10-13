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2022-10-13
УПЛ скасувала вже другий матч наступного туру
"Зоря" та "Колос" не вийдуть на поле за розкладом.
"Зоря" та "Колос" проведуть свій матч пізніше© ФК "Заря"
Українська Прем'єр-ліга внесла корективи до розкладу сьомого туру.
Про це повідомив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі
"Матч "Зоря" – "Колос" перенесено на невизначений термін. "Металіст 1925" прийме "Львів" у Ковалівці, а не на НСК "Олімпійський". Також змінено час початку матчу. Він розпочнеться о 13:00, а не о 17:00, як планувалося раніше. Наразі у Києві є заборона на проведення матчів".
Раніше на 2 грудня було перенесено ще один матч сьомого туру між "Чорноморцем" та "Кривбасом".
Данило Слесь, ZN.ua