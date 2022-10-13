Президент УЄФА відповів на заклик усунути Білорусь від кваліфікації Євро-2024

Президент УЄФА Александер Чеферін відповів на заклики усунути збірну Білорусі від кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Керівник організації не погоджується з такою позицією:

"Трохи популістично вимагати вигнати всіх. Зараз ми не бачимо причин для цього. Якщо будуть якісь зміни, то обов'язково відреагуємо.

Політики повинні поважати нашу можливість самостійно приймати рішення. Ми також не намагаємося вказувати політикам та урядам, що їм робити", – цитує Чеферіна Kurier.