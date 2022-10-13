Президент УЄФА відповів на заклик усунути Білорусь від кваліфікації Євро-2024

Александер Чеферін не бачить причин такого кроку.

Президент УЄФА відповів на заклик усунути Білорусь від кваліфікації Євро-2024
Чеферін не має наміру виконувати накази політиків
© uefa.com

Президент УЄФА Александер Чеферін відповів на заклики усунути збірну Білорусі від кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Керівник організації не погоджується з такою позицією:

"Трохи популістично вимагати вигнати всіх. Зараз ми не бачимо причин для цього. Якщо будуть якісь зміни, то обов'язково відреагуємо.

Політики повинні поважати нашу можливість самостійно приймати рішення. Ми також не намагаємося вказувати політикам та урядам, що їм робити", – цитує Чеферіна Kurier.

Нагадаємо, Росію усунули від усіх міжнародних турнірів після початку повномасштабного військового вторгнення до України. При цьому Білорусь зуміла уникнути цих санкцій, попри підтримку РФ.


Данило Слесь, ZN.ua





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