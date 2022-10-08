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2022-10-08
Затверджено місце проведення матчу "Шахтар" – "Динамо"
Поєдинок пройде у Львові.
Команди зустрінуться вперше після початку війни© ФК Шахтер
Перше національне дербі цього сезону української Прем'єр-ліги між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" пройде у Львові.
Про це
Поєдинок прийматиме "Арена Львів" 16 жовтня у рамках сьомого туру УПЛ. Стартовий свисток пролунає о 17:00.
Раніше з'являлася інформація про можливе проведення двобою грандів українського футболу в Лондоні, але реалізувати цей план не вдалося. Також розглядався варіант із Варшавою, де гру могли б відвідати вболівальники.
Новий сезон УПЛ стартував 23 серпня, а матчі відбуваються в Україні. Єврокубкові поєдинки "Шахтар" та "Динамо" грають у Польщі.
Данило Слесь, ZN.ua