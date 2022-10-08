Затверджено місце проведення матчу "Шахтар" – "Динамо"

Поєдинок пройде у Львові.

Затверджено місце проведення матчу
Команди зустрінуться вперше після початку війни
© ФК Шахтер

Перше національне дербі цього сезону української Прем'єр-ліги між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" пройде у Львові.

Про це повідомила прес-служба столичного клубу.

Поєдинок прийматиме "Арена Львів" 16 жовтня у рамках сьомого туру УПЛ. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

Раніше з'являлася інформація про можливе проведення двобою грандів українського футболу в Лондоні, але реалізувати цей план не вдалося. Також розглядався варіант із Варшавою, де гру могли б відвідати вболівальники.

Новий сезон УПЛ стартував 23 серпня, а матчі відбуваються в Україні. Єврокубкові поєдинки "Шахтар" та "Динамо" грають у Польщі.


Данило Слесь, ZN.ua





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