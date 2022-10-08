Воротар "Шахтаря" став трансферною метою двох італійських клубів

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін став трансферною ціллю двох клубів італійської Серії А.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, за грою голкіпера стежать "Сассуоло" та "Удінезе". Обидва клуби планують поборотися за футболіста наступного літа.

Transfermarkt оцінює вартість Трубіна у вісім мільйонів євро. Він є вихованцем "Шахтаря" та виступає за першу команду "гірників" з 2019 року. Також на рахунку голкіпера три матчі за збірну України.