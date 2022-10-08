Триразовий учасник зимових Олімпіад скоїв самогубство

У Сімона Халленбартера були проблеми з психікою.

Триразовий учасник зимових Олімпіад скоїв самогубство
Сімону Халленбартеру було 43 роки
© chaspik.spb.ru

Колишній біатлоніст збірної Швейцарії Сімон Халленбартер наклав на себе руки, про що повідомив портал Blick.

Колишньому спортсмену було 43 роки. Він наклав на себе руки у власному будинку.

Відомо, що Халленбартер мав психологічні проблеми, з якими йому впоратися так і не вдалося.

Сімон Халленбартер розпочинав кар'єру у лижних перегонах, а його перехід у біатлон відбувся у 2002-му році. Швейцарець встиг виступити на трьох зимових Олімпіадах (2006, 2010, 2014), а також змагався на Кубку світу та інших міжнародних турнірах.

В активі Халленбартера дві бронзи та срібло чемпіонату світу серед військових.


Данило Слесь, ZN.ua





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