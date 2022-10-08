Триразовий учасник зимових Олімпіад скоїв самогубство

Колишній біатлоніст збірної Швейцарії Сімон Халленбартер наклав на себе руки, про що повідомив портал Blick.

Колишньому спортсмену було 43 роки. Він наклав на себе руки у власному будинку.

Відомо, що Халленбартер мав психологічні проблеми, з якими йому впоратися так і не вдалося.

Сімон Халленбартер розпочинав кар'єру у лижних перегонах, а його перехід у біатлон відбувся у 2002-му році. Швейцарець встиг виступити на трьох зимових Олімпіадах (2006, 2010, 2014), а також змагався на Кубку світу та інших міжнародних турнірах.

В активі Халленбартера дві бронзи та срібло чемпіонату світу серед військових.