"Підла помста Україні": непереможний український боксер дав оцінку рішенню IBA щодо росіян

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) дав оцінку рішенню Міжнародної боксерської асоціації (IBA) зняти всі санкції зі спортсменів та офіційних осіб із Росії та Білорусі.

"Цинізм та ірраціональність - такі форми світогляду притаманні всім росіянам, і керівник IBA не виняток.

Таке враження, що рішення IBA (і про "політичну нейтральність у боксі" – допуск російських та білоруських боксерів до міжнародних змагань, і раніше ухвалено рішення про виступ української збірної на чемпіонаті Європи серед юніорів під "нейтральним" прапором IВА, а не українським) – низька та підла помста керівника IВА, росіянина Умара Кремльова Україні та українцям за непохитність, стійкість та принциповість.

Жаль, що в IВА є люди, які підтримують цей театр абсурду. Жаль, що наші молоді атлети проходять через такі випробування і борються за право виступати під прапором своєї держави.