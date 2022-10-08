"Підла помста Україні": непереможний український боксер дав оцінку рішенню IBA щодо росіян

Владислав Сіренко вважає повернення росіян до міжнародного боксу особистою "заслугою" Умара Кремльова, інформує ZN.ua.

Сіренко вважає, що дії IBA шкодять усьому боксу
© Sport Arena

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) дав оцінку рішенню Міжнародної боксерської асоціації (IBA) зняти всі санкції зі спортсменів та офіційних осіб із Росії та Білорусі.

"Цинізм та ірраціональність - такі форми світогляду притаманні всім росіянам, і керівник IBA не виняток.

Таке враження, що рішення IBA (і про "політичну нейтральність у боксі" – допуск російських та білоруських боксерів до міжнародних змагань, і раніше ухвалено рішення про виступ української збірної на чемпіонаті Європи серед юніорів під "нейтральним" прапором IВА, а не українським) – низька та підла помста керівника IВА, росіянина Умара Кремльова Україні та українцям за непохитність, стійкість та принциповість.

Жаль, що в IВА є люди, які підтримують цей театр абсурду. Жаль, що наші молоді атлети проходять через такі випробування і борються за право виступати під прапором своєї держави.

І дуже шкода, що така бездарна заполітизована діяльність керівництва Міжнародної асоціації боксу ставить під загрозу участь боксерів в Олімпійських іграх через потенційне виключення боксу з олімпійської програми", – написав Сіренко в Instagram.


Данило Слесь, ZN.ua





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