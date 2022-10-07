Євро-2024: де і коли дивитися жеребкування відбірного турніру
Своїх суперників дізнається й Україна.
У неділю, 9 жовтня, у німецькому місті Франкфурт-на-Майні у виставковому центрі "Фестхалле" відбудеться жеребкування відбірного футбольного турніру Євро-2024.
Пряма трансляція церемонії буде доступна на офіційному сайті УЄФА. Початок події – о 13:00 за київським часом.
Збірна України опинилась у третьому кошику, а якби вони обіграли Шотландію та виграли групу Ліги націй, то були б у другому.
Перші матчі відбірного турніру відбудуться у березні наступного року, а завершиться відбір у листопаді.
Фінальний турнір відбудеться у червні-липні 2024 року у Німеччині. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.
Чинним чемпіоном Європи є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2022 обіграла команду Англії. Україна на цьому Євро пробилася до чвертьфіналу, поступившись у Римі Англії.