Євро-2024: де і коли дивитися жеребкування відбірного турніру

Своїх суперників дізнається й Україна.

Євро-2024: де і коли дивитися жеребкування відбірного турніру
Церемонія пройде у Німеччині
© uefa.com

У неділю, 9 жовтня, у німецькому місті Франкфурт-на-Майні у виставковому центрі "Фестхалле" відбудеться жеребкування відбірного футбольного турніру Євро-2024.

Пряма трансляція церемонії буде доступна на офіційному сайті УЄФА. Початок події – о 13:00 за київським часом.

Збірна України опинилась у третьому кошику, а якби вони обіграли Шотландію та виграли групу Ліги націй, то були б у другому.

Перші матчі відбірного турніру відбудуться у березні наступного року, а завершиться відбір у листопаді.

Фінальний турнір відбудеться у червні-липні 2024 року у Німеччині. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.

Чинним чемпіоном Європи є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2022 обіграла команду Англії. Україна на цьому Євро пробилася до чвертьфіналу, поступившись у Римі Англії.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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