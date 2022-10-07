Євро-2024: де і коли дивитися жеребкування відбірного турніру

У неділю, 9 жовтня, у німецькому місті Франкфурт-на-Майні у виставковому центрі "Фестхалле" відбудеться жеребкування відбірного футбольного турніру Євро-2024.

Пряма трансляція церемонії буде доступна на офіційному сайті УЄФА. Початок події – о 13:00 за київським часом.

Збірна України опинилась у третьому кошику, а якби вони обіграли Шотландію та виграли групу Ліги націй, то були б у другому.

Перші матчі відбірного турніру відбудуться у березні наступного року, а завершиться відбір у листопаді.

Фінальний турнір відбудеться у червні-липні 2024 року у Німеччині. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.

Чинним чемпіоном Європи є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2022 обіграла команду Англії. Україна на цьому Євро пробилася до чвертьфіналу, поступившись у Римі Англії.