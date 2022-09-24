Ярмоленко вийшов на друге місце за кількістю проведених матчів за збірну України
До рекорду ще відносно далеко.
Андрій Ярмоленко вийшов на друге місце за кількостю проведених матчів за збірну України.
Сьогодні, 24 вересня, вінгер вийшов на заміну у другому таймі матчу Ліги націй проти Вірменії (5:0). Для Андрія це 111-й матч у національній команді.
Ярмоленко за цим показником наздогнав Андрія Шевченка. Попереду лише Анатолій Тимощук, який має 144 гри за збірну України.
Нагадаємо, цього літа 32-річний півзахисник залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолює Сергій Ребров.
Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006-го по 2017-й рік, після чого перейшов до дортмундської "Борусії", у якої гравця викупив "Вест Хем" у 2018-му. Андрій у Лондоні забив 13 м'ячів у 86 матчах за "молотобійців".