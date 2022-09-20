Росію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдо

Окупанти не виступлять на турнірі.

Росію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдо
Турнір пройде в Узбекистані
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Президент Федерації дзюдо Росії (ФДР) Василь Анісімов повідомив про те, що національна команда РФ пропустить майбутній чемпіонат світу-2022 у Ташкенті.

"У чемпіонаті світу ми не візьмемо участі. Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) стосується всіх російських спортсменів, не лише збірної Росії з дзюдо", – сказав Анісімов.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

2 березня Міжнародна федерація дзюдо оголосила, що російські спортсмени зможуть виступати на міжнародних змаганнях під прапором організації. 14 березня прес-служба Федерації дзюдо Росії повідомила, що російські дзюдоїсти призупинили виступи у змаганнях під егідою IJF та Європейського союзу дзюдо.

11 червня стало відомо, що російські спортсмени зареєструвалися для участі в турнірі Великого шолома з дзюдо в Улан-Баторі, а невдовзі були допущені і до кваліфікації на Олімпіаду.

24 червня Федерація дзюдо України повідомила про те, що українські команди не виступатимуть під егідою IJF на ЧС, яка відмовляється усувати росіян.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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