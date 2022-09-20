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2022-09-20
Відомий уболівальник "Шахтаря" загинув на війні проти російських окупантів
Не стало легендарного ультрасу донеччан.
Війна проти РФ триває© Фото из соцсетей
Відомий ультрас донецького "Шахтаря" Андрій на прізвисько "Тухан" загинув на війні проти російських окупантів, повідомляє фанатське угруповання "Кроти" у соціальній мережі Twitter.
Боєць служив у 93-й бригаді Збройних сил України.
Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
Олексій Леонічев, ZN.ua