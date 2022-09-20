Відомий уболівальник "Шахтаря" загинув на війні проти російських окупантів

Відомий ультрас донецького "Шахтаря" Андрій на прізвисько "Тухан" загинув на війні проти російських окупантів, повідомляє фанатське угруповання "Кроти" у соціальній мережі Twitter .

Боєць служив у 93-й бригаді Збройних сил України.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".