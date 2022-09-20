"Чотири місяці не бачила маму": відома українська синхроністка розповіла про початок війни у Харкові

Спортсменка застала початок війни у Харкові.

Федіна народилася у Донецьку
© НОК України

Українська синхроністка Марта Федіна розповіла про те, що початок повномасштабного вторгнення Росії застала у Харкові.

"До останнього ні я, ні мама, ні тато не збирали тривожних валіз. Ми, звичайно, говорили про війну, але обривали самі себе, що все зміниться. Вранці в чаті тренер написала, що тренування скасовується. Затори, купа машин, у них коти, діти, собаки... У всіх паніка, сльози, розгубленість. Я чотири місяці не бачила маму (батьки відвезли Марту до Львова – прим.), просила: "Залишися". Але мама відповіла: "Харків - це мій дім, я його не залишу. І не залишу тата", – наводить слова Федіної vogue.ua.

20-річна Федіна є найтитулованішою синхроністкою України. Спортсменка вигравала медалі чемпіонатів Європи та світу, а також виграла дві бронзи на Олімпіаді-2022 у Токіо.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

У вересні українська армія провела контрнаступ, звільнивши від російських окупантів практично всю Харківську область.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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