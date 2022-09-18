Україна не прийматиме Євробаскет-2025

Останнє місце серед країн-господарок посіла Польща.

Україна не прийматиме Євробаскет-2025
Польська заявка здобула перемогу
© Польська баскетбольна асоціація

Рада ФІБА-Європа прийняла рішення призначити Польщу однією з господарок чемпіонату Європи з баскетболу 2025 року.

Про це повідомила Польська баскетбольна асоціація.

Ще наприкінці березня право прийняти матчі Євробаскету-20225 отримали Латвія, Фінляндія та Кіпр, але ще одне місце залишалося вільним.

До початку війни Україна вважалася одним із головних кандидатів, щоб стати однією з країн-господарок турніру. У планах було будівництво двох баскетбольних арен у Києві та Львові.

У ФІБА-Європа через повномасштабне вторгнення Росії в Україну планували залишити питання відкритим і продовжити консультації до листопада. Однак у результаті рішення було ухвалено на користь польської заявки.


Данило Слесь, ZN.ua





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