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2022-09-18
Україна не прийматиме Євробаскет-2025
Останнє місце серед країн-господарок посіла Польща.
Польська заявка здобула перемогу© Польська баскетбольна асоціація
Рада ФІБА-Європа прийняла рішення призначити Польщу однією з господарок чемпіонату Європи з баскетболу 2025 року.
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Ще наприкінці березня право прийняти матчі Євробаскету-20225 отримали Латвія, Фінляндія та Кіпр, але ще одне місце залишалося вільним.
До початку війни Україна вважалася одним із головних кандидатів, щоб стати однією з країн-господарок турніру. У планах було будівництво двох баскетбольних арен у Києві та Львові.
У ФІБА-Європа через повномасштабне вторгнення Росії в Україну планували залишити питання відкритим і продовжити консультації до листопада. Однак у результаті рішення було ухвалено на користь польської заявки.
Данило Слесь, ZN.ua