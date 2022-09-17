Зінченко став найдорожчим футболістом України

Футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко став найдорожчим фуболістом України за версією Transfermarkt, повідомляє Tribuna.com.

Портал оновив вартість багатьох гравців із чемпіонату Англії, а Зінченко подорожчав із 25 до 32 мільйонів євро.

Він вийшов на перше місце у списку українських футболістів. У топ-3 входять Руслан Малиновський з італійської "Аталанти" (28 млн) та лідер київського "Динамо" Віктор Циганков (25 млн).

Топ-10 українських футболістів за вартістю на Transfermarkt:

1. Олександр Зінченко ("Арсенал") – 32 мільйони євро

2. Руслан Малиновський ("Аталанта") - 28

3. Віктор Циганков ("Динамо") – 25

4. Віталій Миколенко ("Евертон") – 18

5-7. Роман Яремчук ("Брюгге") – 15

5-7. Михайло Мудрик ("Шахтар") – 15

5-7. Ілля Забарний ("Динамо") – 15

8. Микола Матвієнко ("Шахтар") – 11

9-10. Георгій Бущан ("Динамо") – 10

9-10. Микола Шапаренко ("Динамо") – 10.

Нагадаємо, 25-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" минулого літа за 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані як бонуси.