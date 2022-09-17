Зінченко став найдорожчим футболістом України
Зірковий гравець лондонського "Арсеналу" вийшов на перше місце за даними Transfermarkt, інформує
Футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко став найдорожчим фуболістом України за версією Transfermarkt,
Портал оновив вартість багатьох гравців із чемпіонату Англії, а Зінченко подорожчав із 25 до 32 мільйонів євро.
Він вийшов на перше місце у списку українських футболістів. У топ-3 входять Руслан Малиновський з італійської "Аталанти" (28 млн) та лідер київського "Динамо" Віктор Циганков (25 млн).
Топ-10 українських футболістів за вартістю на Transfermarkt:
1. Олександр Зінченко ("Арсенал") – 32 мільйони євро
2. Руслан Малиновський ("Аталанта") - 28
3. Віктор Циганков ("Динамо") – 25
4. Віталій Миколенко ("Евертон") – 18
5-7. Роман Яремчук ("Брюгге") – 15
5-7. Михайло Мудрик ("Шахтар") – 15
5-7. Ілля Забарний ("Динамо") – 15
8. Микола Матвієнко ("Шахтар") – 11
9-10. Георгій Бущан ("Динамо") – 10
9-10. Микола Шапаренко ("Динамо") – 10.
Нагадаємо, 25-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" минулого літа за 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані як бонуси.