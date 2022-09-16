Україна виграла золото чемпіонату Європи з кульової стрільби

Також було виграно бронзу.

Україна виграла золото чемпіонату Європи з кульової стрільби
Турнір проходить у Польщі
© Фото из соцсетей

Представники збірної України вибороли дві медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який проходить у польському Вроцлаві.

У швидкісній стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів у міксті золоті медалі вибороли Анастасія Німець та Володимир Пастернак.

У фіналі спортсмени здолали чеську пару Алжбети Дідової та Матея Рампули з рахунком 17:13.

У цій же дисципліні Павло та Юлія Коростильові стали бронзовими призерами. У битві за бронзу дует переміг у іншої чеської пари – Анни Дідової та Мартіна Підгарського – 16:12.

Це вже третя нагорода для України на ЧЄ-2022. Раніше Павло Коростильов виграв бронзу у стрільбі на дистанції 25 метрів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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