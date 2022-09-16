Луческу прокоментував сенсаційну поразку "Динамо" у Лізі Європи

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підбив підсумки матчу з АЕК у Лізі Європи.

"Ми домінували на полі, особливо у другому таймі, і, загалом, провели гарний матч. Доходили до зони завершення, але не могли провести останній пас. Наші помилки лежать не в технічній чи тактичній площині, а випливають лише з психологічного. Ми погано розпочали матч, пропустили швидкий гол і дали Ларнаці можливість оборонятися і контратакувати у поєдинку.

Футболісти робили елементарні помилки, віддавали неточні передачі. У моменті, що передував пропущеному голу, наш гравець був змушений фолити - це саме психологічна ситуація. І це вплинуло на результат матчу, адже Ларнака знала, як утримати рахунок. Ця команда має гарний підбір футболістів, деякі з них виступали в Іспанії, Португалії, Франції. Суперники дуже добре оборонялися та вміло переривали гру", - повідомив Луческу.

Нагадаємо, матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" – АЕК завершився поразкою киян із рахунком 0:1.

У першому турі групи ЛЕ "Динамо" у Туреччині програло "Фенербахче" (1:2). У наступному турі "Динамо" 6 жовтня у Франції зіграє із командою "Ренн".