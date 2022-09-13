Колишній футболіст збірної України очолив чемпіона Естонії
Максим Калиниченко працюватиме у Європі.
Колишнього футболіста збірної України Максима Калиниченка призначено головним тренером "Левадії".
Про це
43-річний фахівець підписав контракт терміном на два роки із можливістю продовжити угоду на аналогічний термін.
Для Калиниченка це буде перший досвід у ролі головного тренера. Раніше він працював лише помічником у тренерських штабах українських "Металіста" та "Поділля", російської "Родіни" та латвійської "Риги".
При цьому український тренер до завершення сезону не формуватиме свій штаб помічників – йому допомагатимуть помічники минулого наставника команди.
"Левадія" після 28 турів посідає друге місце у турнірній таблиці та відстає від "Флори" на десять очок. Клуб є чинним чемпіоном Естонії.