Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби

Борець греко-римського стилю Андрій Кулик став бронзовим призером чемпіонату світу у сербському Белграді.

Про це повідомив НОК України.

Українець успішно виступив у ваговій категорії до 72 кг.

Кулик стартував на ЧС з поразки від майбутнього чемпіона Алі Араслана (Сербія), але потім пробився в бій за бронзу.

У бронзовому поєдинку український борець розібрався із французом Ібрагімом Ганемом із рахунком 4:3.

24-річний Андрій Кулик дебютував на дорослому чемпіонаті світу та з першої спроби завоював бронзову медаль, яка стала першою для України на чемпіонаті світу.