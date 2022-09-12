Новостей.COM ⇒
2022-09-12
Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби
Призером турніру став українець Андрій Кулик.
Кулик дебютував на ЧС із медаллю© United World Wrestling
Борець греко-римського стилю Андрій Кулик став бронзовим призером чемпіонату світу у сербському Белграді.
Про це
Українець успішно виступив у ваговій категорії до 72 кг.
Кулик стартував на ЧС з поразки від майбутнього чемпіона Алі Араслана (Сербія), але потім пробився в бій за бронзу.
У бронзовому поєдинку український борець розібрався із французом Ібрагімом Ганемом із рахунком 4:3.
24-річний Андрій Кулик дебютував на дорослому чемпіонаті світу та з першої спроби завоював бронзову медаль, яка стала першою для України на чемпіонаті світу.
Данило Слесь, ZN.ua