"Солідарний з народом України": капітан збірної Боснії та Герцеговини відмовився грати з Росією

Капітан збірної Боснії та Герцеговини з футболу Едін Джеко зробив заяву щодо проведення товариського матчу з Росією.

"Я проти проведення цього матчу. Я завжди виступаю тільки за мир. Асоціація знає мою думку. На жаль, я не той, хто приймає рішення про те, з ким гратиме Боснія та Герцеговина, але я маю чітку позицію, яка не включає участь у цій грі, поки страждають безневинні люди. Я солідарний з народом України у цей складний для них час", – цитує 36-річного футболіста "Інтера" Tribuna.com з посиланням на Klix.

Нагадаємо, боснійська асоціація футболу ухвалила рішення провести контрольний поєдинок із Росією 19 листопада у Санкт-Петербурзі. За даними ЗМІ, за цю гру РФ заплатить супернику 200 тисяч євро та покриє всі витрати на дорогу та проживання.

Усі збірні Росії та футбольні клуби були відсторонені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА. При цьому товариські матчі не потрапили під ці санкції.