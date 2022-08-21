Непереможний український боксер розібрався із суперником в андеркарді бою Усик – Джошуа

Даніель Лапін здолав боксера зі Словаччини.

Непереможний український боксер розібрався із суперником в андеркарді бою Усик – Джошуа
Лапін здобув шосту перемогу у профі
© twitter.com/MatchroomBoxing

В андеркарді реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа відбувся бій за участю українського боксера напівважкої ваги Даніеля Лапіна.

25-річний українець зустрічався зі словаком Йозефом Юрком у рамках поєдинку, що складався з восьми раундів.

Лапін домінував у ході бою та здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 80-72, 80-72, 80-72.

Даніель Лапін здобув уже шосту перемогу у шести поєдинках на професійному рингу. Це був перший восьмираундовий поєдинок у кар'єрі боксера.


Данило Слесь, ZN.ua





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