Непереможний український боксер розібрався із суперником в андеркарді бою Усик – Джошуа

В андеркарді реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа відбувся бій за участю українського боксера напівважкої ваги Даніеля Лапіна.

25-річний українець зустрічався зі словаком Йозефом Юрком у рамках поєдинку, що складався з восьми раундів.

Лапін домінував у ході бою та здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 80-72, 80-72, 80-72.

Даніель Лапін здобув уже шосту перемогу у шести поєдинках на професійному рингу. Це був перший восьмираундовий поєдинок у кар'єрі боксера.