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2022-08-21
Непереможний український боксер розібрався із суперником в андеркарді бою Усик – Джошуа
Даніель Лапін здолав боксера зі Словаччини.
В андеркарді реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа відбувся бій за участю українського боксера напівважкої ваги Даніеля Лапіна.
25-річний українець зустрічався зі словаком Йозефом Юрком у рамках поєдинку, що складався з восьми раундів.
Лапін домінував у ході бою та здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 80-72, 80-72, 80-72.
Даніель Лапін здобув уже шосту перемогу у шести поєдинках на професійному рингу. Це був перший восьмираундовий поєдинок у кар'єрі боксера.
Данило Слесь, ZN.ua