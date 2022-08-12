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2022-08-12
Українські легіонери відзначилися результативними діями у Лізі конференцій
Українські футболісти вдало провели поєдинки.
Для Кочергіна це вже третій гол у нинішній кваліфікації єврокубку© football.ua
Українські легіонери Олександр Кочергін та Євген Макаренко відзначилися результативними діями у матчах кваліфікації Ліги конференцій.
Півзахисник польського "Ракува" Кочергін забив гол у ворота "Спартака" Трнава, а захисник угорського "Фехервару" Макаренко віддав дві гольові передачі у поєдинку проти "Петрокуба".
Зазначимо, що команди українців зуміли пройти до наступного кваліфікаційного раунду змагань.
Владислав Кочергін в Україні виступав за "Дніпро" та луганську "Зорю", а Макаренка відомий своїми виступами за "Говерлу" та київське "Динамо".
Ліга конференцій проводиться лише другий сезон, а у дебютному розіграші турніру УЄФА перемогу здобула італійська "Рома".
Олексій Леонічев, ZN.ua