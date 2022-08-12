Українські легіонери відзначилися результативними діями у Лізі конференцій

Українські футболісти вдало провели поєдинки.

Українські легіонери відзначилися результативними діями у Лізі конференцій
Для Кочергіна це вже третій гол у нинішній кваліфікації єврокубку
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Українські легіонери Олександр Кочергін та Євген Макаренко відзначилися результативними діями у матчах кваліфікації Ліги конференцій.

Півзахисник польського "Ракува" Кочергін забив гол у ворота "Спартака" Трнава, а захисник угорського "Фехервару" Макаренко віддав дві гольові передачі у поєдинку проти "Петрокуба".

Зазначимо, що команди українців зуміли пройти до наступного кваліфікаційного раунду змагань.

Владислав Кочергін в Україні виступав за "Дніпро" та луганську "Зорю", а Макаренка відомий своїми виступами за "Говерлу" та київське "Динамо".

Ліга конференцій проводиться лише другий сезон, а у дебютному розіграші турніру УЄФА перемогу здобула італійська "Рома".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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