Українська тенісистка пробилася до півфіналу парного розряду Вімблдону

Людмила Кіченок та Олена Остапенко боротимуться за вихід у фінал, інформує ZN.ua.

Українська тенісистка пробилася до півфіналу парного розряду Вімблдону
Кіченок та Остапенко зіграють у півфіналі

Українська тенісистка Людмила Кіченок стала півфіналісткою парного розряду турніру Великого шолома Вімблдон.

Кіченок виступає у парі з Оленою Остапенком із Латвії. Пара українки у чвертьфіналі зустрічалася з японкою Сюко Аоямою та Чжань Хаоцін із Тайваню.

Кіченок та Остапенко, які мають четвертий номер посіву, зуміли здобути вольову перемогу за підсумками трьох сетів - 4:6, 6:1, 7:5.

У півфіналі українка та латвійка зустрінуться з іншими сіяними з Чехії Катериною Синяковою та Барборою Крейчіковою.

Це перший вихід української тенісистки до півфіналу парного розряду Вімблдону з 2006 року.


Данило Слесь, ZN.ua





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