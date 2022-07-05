Українська тенісистка пробилася до півфіналу парного розряду Вімблдону

Українська тенісистка Людмила Кіченок стала півфіналісткою парного розряду турніру Великого шолома Вімблдон.

Кіченок виступає у парі з Оленою Остапенком із Латвії. Пара українки у чвертьфіналі зустрічалася з японкою Сюко Аоямою та Чжань Хаоцін із Тайваню.

Кіченок та Остапенко, які мають четвертий номер посіву, зуміли здобути вольову перемогу за підсумками трьох сетів - 4:6, 6:1, 7:5.

У півфіналі українка та латвійка зустрінуться з іншими сіяними з Чехії Катериною Синяковою та Барборою Крейчіковою.

Це перший вихід української тенісистки до півфіналу парного розряду Вімблдону з 2006 року.