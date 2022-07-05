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2022-07-05
Українська тенісистка пробилася до півфіналу парного розряду Вімблдону
Людмила Кіченок та Олена Остапенко боротимуться за вихід у фінал, інформує
Кіченок та Остапенко зіграють у півфіналі
Українська тенісистка Людмила Кіченок стала півфіналісткою парного розряду турніру Великого шолома Вімблдон.
Кіченок виступає у парі з Оленою Остапенком із Латвії. Пара українки у чвертьфіналі зустрічалася з японкою Сюко Аоямою та Чжань Хаоцін із Тайваню.
Кіченок та Остапенко, які мають четвертий номер посіву, зуміли здобути вольову перемогу за підсумками трьох сетів - 4:6, 6:1, 7:5.
У півфіналі українка та латвійка зустрінуться з іншими сіяними з Чехії Катериною Синяковою та Барборою Крейчіковою.
Це перший вихід української тенісистки до півфіналу парного розряду Вімблдону з 2006 року.
Данило Слесь, ZN.ua