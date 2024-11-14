Українська IT-компанія MacPaw звільнює п’яту частину співробітників

Одна з найвідоміших українських IT-компаній MacPaw, яка розробляє програмне забезпечення для техніки Apple , звільнить 20% співробітників. Про це повідомив генеральний директор компанії Олександр Косован.

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Зазначається, що для збереження стабільності компанії в майбутньому, після ретельного аналізу ситуації та обговорення всіх можливих варіантів, MacPaw прийняла складне рішення скоротити команду на 20%.

«Це одне з найважчих лідерських рішень у моїй кар\'єрі, але, на жаль, воно є необхідним для забезпечення довгострокової стабільності MacPaw. Тому, ми зробимо все можливе, щоб підтримати кожного і кожну, кого торкнеться це скорочення», — сказав Косован.

MacPaw

Компанія MacPaw була заснована у 2008 році. Основні продукти компанії — CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp та Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.