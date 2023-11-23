Система обізнаності для військових DELTА отримає новий функціонал

Це допоможе підвищити координацію та можливості спільної роботи.

Система ситуаційної обізнаності DELTА розширює свій функціонал. До неї додасться модуль колективної онлайн-дешифровки і стрімінгу. Відповідне рішення підписав Міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє його офіційний Telegram, інформує ZN.ua.

Система обізнаності для військових DELTА отримає новий функціонал
© Мілітарний портал

Стежити за ситуацією на полі бою, виявляти цілі та координуватися між підрозділами можна буде в рамках єдиної платформи.

"Виявляти цілі в онлайн-стрімах з БПЛА і поширювати інформацію про сили та засоби ворога буде зручніше. Головне - координація між підрозділами прискорюється. Українські військові раніше вже працювали з запропонованим функціоналом в іншій системі, що отримала позитивні відгуки від них та пройшла перевірку війною, - каже заступниця міністра Катерина Чорногоренко.

Зазначається, що розміщення такого функціоналу в єдиній екосистемі DELTA пришвидшує ухвалення рішень, що дає перевагу над ворогом на полі бою.

"Інтеграція потужних технологічних рішень і розширення загальної екосистеми продуктів підсилює технологічну перевагу над ворогом. Разом бити ворога легше і зручніше. Продовжуємо підвищувати ефективність наших військових та об’єднувати найкращі технологічні рішення для швидшого розвитку", - додає Чорногоренко.

Як відомо, DELTA – це бойова система, що дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби - навіть із союзниками.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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Система обізнаності для військових DELTА отримає новий функціоналСистема обізнаності для військових DELTА отримає новий функціонал
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