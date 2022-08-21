У МОЗ нагадали, які медичні довідки необхідні для першокласників

Проходження медичного огляду обов'язкове для учнів та вчителів, інформує ZN.ua.

У МОЗ нагадали, які медичні довідки необхідні для першокласників
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У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про обов'язкове проходження медичного огляду першокласникам перед зарахуванням до школи.

Зокрема, батьки школярів мають надати медичному працівнику навчального закладу дві довідки: форма №?086–1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду".

Крім того, обов'язковий медичний профілактичний огляд у сімейного лікаря/педіатра раз на рік мають проходити діти, які переходять до наступного класу.

У МОЗ також нагадали про періодичні профілактичні медичні огляди для вчителів, які включають обстеження у терапевта, дерматовенеролога, отоларинголога, гінеколога та інших.

Зазначається, що у разі відмови проходити медичні обстеження вчителів можуть недопустити до роботи або притягти до дисциплінарної відповідальнсоті.

Як повідомлялося, в Україні близько 30 % шкіл готові розпочати навчання з 1 вересня в очному форматі.

За матеріалами: Прес-служба МОЗ України /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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