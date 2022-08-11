Після тривалої хвороби помер відомий український диригент Ігор Палкін

У віці 62 років не стало Ігоря Палкіна – відомого українського диригента, який з 1997 року керував Симфонічним оркестром Національної філармонії України. Причиною смерті стала тяжка хвороба, інформує Апостроф .

"З глибоким сумом повідомляємо, що після тривалої хвороби відійшов у засвіти заслужений діяч мистецтв України, професор Національної музичної академії України Ігор ", - йдеться у повідомленні Національної філармонії на Facebook.

Фото: facebook.com/philukr

Ігор Палкін родом із Харкова, освіту хормейстера та диригента здобув у Київській державній консерваторії. Оркестром Національної філармонії України почав керувати у 1997 році, фактично від часу його заснування. Серед постановок, якими він диригував - "Іоланта", "Лускунчик", "Дуенья", "Ромео та Джульєтта", "Ріголетто", "Фауст", "Івасик-Телесик", "Болеро".

У Національній філармонії під диригуванням Палкіна слухачі насолоджувалися творами світових класиків. Також він знайомив публіку з шедеврами українських композиторів - Віталія Губаренка ("Листи кохання"), Євгена Станковича ("Симфонія пасторалів"), Валентина Сильвестрова ("Четверта симфонія").

За час своєї творчості Ігор Палкін диригував оркестрами України та інших країн, гастролював у Австрії, Бельгії, Німеччині, Іспанії, Італії, Польщі, Португалії, Південної Кореї, Словенії, Хорватії, Франції, Швейцарії. З ним виступали всесвітньо відомі виконавці – Дмитро Гнатюк, Віргіліус Норейко, Анатолій Солов'яненко, Фредерік Пелассі та багато інших.

"Маестро створив та реалізував безліч цікавих концертних програм, озвучив чимало шедеврів музичної класики, відкрив публіці низку маловідомих творів. Своїй справі було відданий до кінця. Ще у серпні у філармонії було заплановано кілька концертів за участю Ігоря Палкіна, але, на жаль, їм не судилося здійснитися", - пишуть колеги диригента.