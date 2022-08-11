Трінчер розкрила українкам секрет ідеальної золотої засмаги: "Відразу вид відпочившої та свіжої людини"

Ганна Трінчер є популярною українською співачкою та актрисою, яка любить розкривати свої секрети краси – цього разу не був винятком.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка та актриса, яка активно веде соціальні мережі та привертає увагу до своєї творчості. Також дівчина намагається розповідати різні моменти життя про себе, щоб отримати більше піару: скандали, обговорення, сварки з коханим.

При цьому не соромиться Ганна розкривати свої секрети краси або говорити про пластику грудей, яку зробила нещодавно. На цей раз дівчина заговорила про те, як отримати ідеальний відтінок засмаги.

«Люблю засмагу, відразу вид відпочившої і свіжої людини. Але не рекомендую солярій! Це можливість отримати рак шкіри, фотостаріння і не можна тим, хто має багато родимок. Є й альтернатива. Натуральні компоненти, природна засмага та ефект триває два тижні.

+ домалювала прес, зробила очеретяну засмагу. Я просто шокований результатом. Сміття за спам, але це було досить незабутньо» - поділилася Анна враженнями.

Також Ганна заговорила про таку проблему дівчат, як волосся на обличчі. Декому це завдає дискомфорту:

«Волосся на обличчі – це абсолютно ок! І для дівчат також! Тому не соромтеся, а якщо хтось хоче змінити себе, тобто круті лазери, якими можна легко та безболісно прибрати будь-що. Знаю, що деякі дівчатка бувають комплексують із цього приводу… Не переживайте! Це правда вирішується на раз-два!» – каже Ганна.