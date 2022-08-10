Дружина "Холостяка" Добриніна вразила фігуркою у крихітному міні-купальнику: "Це гра тіней"

Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала фігуру у чорному купальнику, поділившись новою публікацією.

Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - учасниця проекту "Холостяк". Дівчині вдалося перемогти на шоу, після чого пара одружилася і зараз виховує спільного сина на ім'я Лев. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася кадрами, де позувала у чорному міні-купальнику.

"Це гра тіней", - написала у публікації Даша.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Слава Україні", "Даша, ви супер! Боже, який крутий у вас контент. Фото супер, видосики супер, ви велика молодець", "Фігура вогонь", "Ну шикарна ж", "Ідеальна, мотивуєш стати кращою", " Дуже красиво. Хорошого вам відпочинку з сином", "Які ви красиві", "Ну Даша, що Ви зі мною робите, сідаю на дієту!)", "Ось так звуки, це така природа там?", "Дуже красивий купальник, що за фірма?", "Що там такі за звуки цікаві?"

А ще Politeka писала, що дружина "Холостяка" Квіткова розповіла, навіщо та коли зможе зробити пластику