Понад 40 тисяч абітурієнтів вирішили здобути професійно-технічну освіту – МОН

І поки що лише 43% від прогнозної кількості подали заяви на навчання за регіональним замовленням, інформує ZN.ua.

Понад 40 тисяч абітурієнтів вирішили здобути професійно-технічну освіту – МОН
© Depositphotos / zurijeta

Здобути професійно-технічну освіту під час вступної кампанії-2022 вже виявили бажання близько 41 тисячі абітурієнтів. Таке повідомлення розміщено на офіційному сайті МОН.

За оперативною інформацією з областей України, поки що лише 37 694 вступників подали заяви на навчання на регіональне замовлення, а це 43% від запланованих цього року обсягів.

На навчання за рахунок держбюджету вже зарахували 3259 осіб. Це 35% від очікуваної кількості, але прийом документів продовжується.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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