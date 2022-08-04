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2022-08-04
Понад 40 тисяч абітурієнтів вирішили здобути професійно-технічну освіту – МОН
І поки що лише 43% від прогнозної кількості подали заяви на навчання за регіональним замовленням, інформує
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Здобути професійно-технічну освіту під час вступної кампанії-2022 вже виявили бажання близько 41 тисячі абітурієнтів. Таке повідомлення розміщено
За оперативною інформацією з областей України, поки що лише 37 694 вступників подали заяви на навчання на регіональне замовлення, а це 43% від запланованих цього року обсягів.
На навчання за рахунок держбюджету вже зарахували 3259 осіб. Це 35% від очікуваної кількості, але прийом документів продовжується.
Юлія Мельничук, ZN.ua