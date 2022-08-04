Понад 40 тисяч абітурієнтів вирішили здобути професійно-технічну освіту – МОН

Здобути професійно-технічну освіту під час вступної кампанії-2022 вже виявили бажання близько 41 тисячі абітурієнтів. Таке повідомлення розміщено на офіційному сайті МОН .

За оперативною інформацією з областей України, поки що лише 37 694 вступників подали заяви на навчання на регіональне замовлення, а це 43% від запланованих цього року обсягів.

На навчання за рахунок держбюджету вже зарахували 3259 осіб. Це 35% від очікуваної кількості, але прийом документів продовжується.