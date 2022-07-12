"Загиблу дивом упізнали по брендовій сукні": під Києвом учасник ток-шоу відібрав життя у коханої, деталі трагедії

Наречений вирвав коханій серце та жіночі органи, а потім поховав у валізі.

Як повідомляє Politeka.net, про справжнє жахіття, що сталося на Київщині, розповів очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, успішний адвокат, учасник ток-шоу про одруження, порізав кохану на шматки і ночами розвозив рештки по смітниках Обухівщини. Руки і ноги склав у дорожню сумку та викинув у ставок.

«Загиблу дивом упізнали по брендовій сукні. Це дійсно моторошна історія смертельного кохання, цинізму, відчайдушної спроби приховати сліди злочину та професійної роботи поліцейських Київщини», - розповів Нєбитов.