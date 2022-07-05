Свідоцтва про освіту змогли видати 90% випускників

Станом на початок липня свідоцтва про базову та повну загальну середню освіту змогли отримати 90% випускників дев’ятих і одинадцятих класів, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

«На 5 липня 2022 року свідоцтва про базову та повну загальну середню освіту отримали понад 90% випускників дев’ятих і одинадцятих класів", - написав він.

Завершити процес видачі документів про освіту на 100% вдалось лише у 12 областях.

Водночас випускники шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати свідоцтва в закордонних дипломатичних установах України в країні перебування.

«Свідоцтва тих випускників, які не змогли виїхати з тимчасово окупованих територій, або хто не мав змоги отримати їх з інших причин, зберігатимуть після завершення воєнного стану протягом року», - додав Шкарлет.