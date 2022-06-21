Пісня про Чорнобаївку: Стало відомо, хто "замовив" написати хіт гурту " Спів Братів»

Пісня про Чорнобаївку: Стало відомо, хто "замовив" написати хіт гурту " Спів Братів»

Учасники гурту «Спів Братів» розповіли, як змінилася їхня музика після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну і як вони борються на цьому фронті.

Про це вони розповіли у програмі «Мотив Подорожнього».

За словами Дмитра Осичнюка, їхній гурт справді під час війни отримав сплеск відомості, переглядів, але взагалі вони не планували на цьому хайпанути, просто продовжували робити свою ж роботу.

«Ми просто до вторгнення писали пісні про щось інше, мирні пісні. Коли почалася війна, ми почали москалів тролити, тобто ми просто робимо свою роботу» - підкреслює він.

До того ж, зауважує музикант, вони із братами завжди мали активну громадянську позицію, вони патріоти, які у 2014 році були на Майдані, не забували про Крим і Донбас, а зараз почали писати пісні на суспільно важливі теми.

Як розповідає Дмитро Осичнюк, ідея популярної пісні про Чорнобаївку з’явилася тоді, коли Роман Бурко попросив у пості на Facebook когось із музикантів написати про це пісню. Він погодився, ввійшов у курс справи і наступного дня вже з’явилися відповідні мотиви.

Водночас Артемій Осичнюк відзначає, що сьогодні вже почався серйозний процес відмови суспільства від російськомовної музики, яка домінувала в українському просторі до цього. Він підкреслює, що часто люди відчувають сором за ці свої музичні вподобання.

Також він розповідає, що зараз їхній гурт регулярно дає концерти у військових частинах, хоч проводити їх у плані організації і складніше, але це важливо.

«Ми вважаємо, що це наш фронт. Ми можемо допомогти, правда, військові самі кажуть, що це для них важливо», - каже музикант.


user, politeka.net





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