Пісня про Чорнобаївку: Стало відомо, хто "замовив" написати хіт гурту " Спів Братів»
Учасники гурту «Спів Братів» розповіли, як змінилася їхня музика після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну і як вони борються на цьому фронті.
Про це вони розповіли
За словами Дмитра Осичнюка, їхній гурт справді під час війни отримав сплеск відомості, переглядів, але взагалі вони не планували на цьому хайпанути, просто продовжували робити свою ж роботу.
«Ми просто до вторгнення писали пісні про щось інше, мирні пісні. Коли почалася війна, ми почали москалів тролити, тобто ми просто робимо свою роботу» - підкреслює він.
До того ж, зауважує музикант, вони із братами завжди мали активну громадянську позицію, вони патріоти, які у 2014 році були на Майдані, не забували про Крим і Донбас, а зараз почали писати пісні на суспільно важливі теми.
Як розповідає Дмитро Осичнюк, ідея популярної пісні про Чорнобаївку з’явилася тоді, коли Роман Бурко попросив у пості на Facebook когось із музикантів написати про це пісню. Він погодився, ввійшов у курс справи і наступного дня вже з’явилися відповідні мотиви.
Водночас Артемій Осичнюк відзначає, що сьогодні вже почався серйозний процес відмови суспільства від російськомовної музики, яка домінувала в українському просторі до цього. Він підкреслює, що часто люди відчувають сором за ці свої музичні вподобання.
Також він розповідає, що зараз їхній гурт регулярно дає концерти у військових частинах, хоч проводити їх у плані організації і складніше, але це важливо.
«Ми вважаємо, що це наш фронт. Ми можемо допомогти, правда, військові самі кажуть, що це для них важливо», - каже музикант.