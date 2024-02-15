У США схвалили ліки від обмороження

Вони покликані зменшити ризик ампутації пальців.

У США схвалили ін'єкції від обмороження © freepik/jcomp

Управління нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило перший препарат для боротьби з обмороженням. Це ін'єкція Aurlumyn (Ілопрост), яка має знизити ризик ампутації пальців рук чи ніг, повідомляється у прес-релізі відомства, інформує ZN.ua .

"Це схвалення надає пацієнтам перший в історії варіант лікування важкого обмороження. Наявність цієї нової опції дає лікарям інструмент, який допоможе запобігти ампутації обморожених пальців рук або ніг, що змінює життя", - заявив Норман Стокбрідж, доктор медичних наук, директор відділення кардіології та нефрології в Центрі оцінки та дослідження ліків FDA.

У обмороження є кілька стадій: від легкої, яка не вимагає лікарського втручання та не тягне тяжких ушкоджень шкіри, до важкої, коли припиняється кровообіг до шкіри та прилеглих тканин, через що потрібна ампутація.

Ілопрост, активний компонент Aurlumyn, є судинорозширювальним засобом і запобігає зсіданню крові.

Ефективність препарату була доведена в ході клінічного дослідження за участю 47 осіб з тяжким обмороженням, кожна із яких отримував аспірин внутрішньовенно. Їх випадково розділили на три групи.

Одна з цих груп (група 1) отримувала Ілопрост внутрішньовенно по шість годин щодня протягом восьми днів. Дві інші групи отримували інші ліки, які не схвалені для лікування обморожень: з Ілопростом (група 2) або без Ілопросту (група 3). Первинним показанням ефективності було сканування кісток, яке проводилося через сім днів від початку лікування. Воно мало показати необхідність ампутації пальця.

У результаті необхідності в ампутації у пацієнтів, які отримували лише Ілопрост, не було. Для порівняння, вона спостерігалася у 19% пацієнтів із групи 2, та 60% учасників групи 3.

Найбільш поширені побічні ефекти Aurlumyn включають головний біль, припливи, прискорене серцебиття, нудоту, блювання, запаморочення та гіпотонію (занадто низький кров'яний тиск).