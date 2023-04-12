Загальна мобілізація: медогляд військовозобов'язаних здійснюватимуть не лише у військкоматі

В Україні незабаром можуть змінити правила проходження медогляду військовозобов'язаних громадян. Під час загальної мобілізації військово-лікарські комісії (ВЛК) функціонуватимуть не лише при ТЦК (військкоматах), але й у будь-якій медичній установі, яка має державну або комунальну форму власності.

Зокрема, ВЛК зможуть функціонувати при державних та комунальних лікарнях або поліклініках. Такі норми містить законопроект №9154, який парламент ухвалив у першому читанні.

Якщо цей законопроект ухвалять, то медогляди військовозобов'язаних громадян будуть проводити не лише в територіальних центрах комплектування, а й у лікарнях, а також у поліклініках. Це, зокрема, полегшить проходження медогляду, а також встановлення інвалідності для військовослужбовців, які отримали поранення, несумісне з подальшою службою в армії.

Крім того, зможуть пройти медогляд і отримати висновок щодо придатності до військової служби й інші військовозобов'язані громадяни, яких будуть призивати у рамках загальної мобілізації.

Це набагато полегшить процес здійснення медогляду усіх мобілізованих громадян. До того ж, лікарі зможуть проводити його ретельніше, щоб виявити у призовників усі можливі захворювання, які можуть їм перешкодити у проходженні військової служби.

Нагадаємо, повістки військовозобов'язаним вручатимуть по-новому. Тепер військкомати можуть вручати їх за місцем реального перебування військовозобов'язаного – незалежно від того, де він перебуває на військовому обліку.