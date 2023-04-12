Японія замовила чотири типи ракет для власної армії

Серед них як крилаті ракети, так і засоби ППО.

Міністерство оборони Японії підписало чотири контракти на розробку та постачання ракет з оборонною компанією Mitsubishi Heavy Industries. Про це заявили в оборонному відомстві Японії, повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua.

Японія замовила чотири типи ракет для власної армії
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Повідомляється, що контракти включають розробку крилатої ракети для підводних човнів та серійне виробництво "гіперзвукової ракети для оборони островів". Очікується, що озброєння буде поставлено до збройних сил країни у 2026-2027 роках.

Два інші контракти стосуються виробництва зенітно-ракетних комплексів Type 12 та розробки досконаліших ракет для них, які будуть мати кращі характеристики за дальністю та висотністю.

Відомо, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну Японія оголосила про плани збільшити оборонний бюджет приблизно на 60% протягом наступних п'яти років. Це означає відмову від обмеження військових витрат у вигляді 1% від ВВП.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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