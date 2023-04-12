Японія замовила чотири типи ракет для власної армії
Серед них як крилаті ракети, так і засоби ППО.
Міністерство оборони Японії підписало чотири контракти на розробку та постачання ракет з оборонною компанією Mitsubishi Heavy Industries. Про це заявили в оборонному відомстві Японії, повідомляє
Повідомляється, що контракти включають розробку крилатої ракети для підводних човнів та серійне виробництво "гіперзвукової ракети для оборони островів". Очікується, що озброєння буде поставлено до збройних сил країни у 2026-2027 роках.
Два інші контракти стосуються виробництва зенітно-ракетних комплексів Type 12 та розробки досконаліших ракет для них, які будуть мати кращі характеристики за дальністю та висотністю.
Відомо, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну Японія оголосила про плани збільшити оборонний бюджет приблизно на 60% протягом наступних п'яти років. Це означає відмову від обмеження військових витрат у вигляді 1% від ВВП.